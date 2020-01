மாநில செய்திகள்

பாஜக உடனான எங்கள் கூட்டணியை யாராலும் பிரிக்க முடியாது- அமைச்சர் பாஸ்கரன் திடீர் பல்டி + "||" + Our alliance with the BJP No one can separate Minister Baskaran's sudden plight

பாஜக உடனான எங்கள் கூட்டணியை யாராலும் பிரிக்க முடியாது- அமைச்சர் பாஸ்கரன் திடீர் பல்டி