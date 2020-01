சினிமா செய்திகள்

தனுசுடன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்திற்காக நடிகர் அக்ஷய்குமார் சம்பளம் 120 கோடி ரூபாய் + "||" + Akshay Kumar is highest paid actor in Bollywood, to charge Rs 120 cr for next film: report

தனுசுடன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்திற்காக நடிகர் அக்ஷய்குமார் சம்பளம் 120 கோடி ரூபாய்