உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் சந்தையில் விற்கப்பட்ட பாம்புகள் மூலம் பரவி உள்ளது! + "||" + Humans likely got the deadly Chinese coronavirus from SNAKES sold at the Wuhan market, study suggests

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் சந்தையில் விற்கப்பட்ட பாம்புகள் மூலம் பரவி உள்ளது!