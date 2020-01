தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியுடன் பாஜக தலைவர் ஜே.பி.நட்டா சந்திப்பு + "||" + BJP Chief Jagat Prakash Nadda: Paid a courtesy visit to Prime Minister Narendra Modi Ji and sought his blessings

பிரதமர் மோடியுடன் பாஜக தலைவர் ஜே.பி.நட்டா சந்திப்பு