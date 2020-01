மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இருந்து நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 17% சரிவு + "||" + NEET 2020: Number of applicants in Tamil Nadu dips by 17%

தமிழகத்தில் இருந்து நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 17% சரிவு