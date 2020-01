தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாம் நபர் தலையீடு பேச்சுக்கே இடமில்லை: இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் + "||" + India's position on Kashmir very clear: MEA on Donald Trump's latest mediation offer

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாம் நபர் தலையீடு பேச்சுக்கே இடமில்லை: இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர்