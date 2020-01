மாநில செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கி ராணுவத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதா? + "||" + The gun used in the murder of the Sub-Inspector Only used for the military?

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கி ராணுவத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதா?