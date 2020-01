மாநில செய்திகள்

‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன்’ திட்டம் -தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + One country, one ration program Government of Tamil Nadu Publication of Government

‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன்’ திட்டம் -தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு