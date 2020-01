உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல்: சோம்பி நகரம் போல் மாறி விட்ட சீனாவின் யுவான் நகரம்? + "||" + ZOMBIE WASTELAND Coronavirus leaves Wuhan a ‘zombieland’ with ‘dead lying in deserted streets and medics patrolling in hazmat suits’

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல்: சோம்பி நகரம் போல் மாறி விட்ட சீனாவின் யுவான் நகரம்?