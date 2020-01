தேசிய செய்திகள்

குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க இந்தியா வந்தடைந்தார் பிரேசில் அதிபர் President of Brazil Jair Messias Bolsonaro arrives at Delhi airport He is the Chief Guest of RepublicDay Parade 2020.

