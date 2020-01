மாநில செய்திகள்

புதிதாக நடக்கவிருக்கும் தேர்தல் நியாயமான முறையில் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - ஐசரி கணேஷ் பேட்டி + "||" + There is hope that the new elections will be fair IshariGanesh

புதிதாக நடக்கவிருக்கும் தேர்தல் நியாயமான முறையில் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - ஐசரி கணேஷ் பேட்டி