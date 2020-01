உலக செய்திகள்

3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மம்மியின் குரல் கண்டுபிடிப்பு; ஆய்வாளர்கள் சாதனை + "||" + Talk like an Egyptian: mummy's voice heard 3,000 years after death

3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மம்மியின் குரல் கண்டுபிடிப்பு; ஆய்வாளர்கள் சாதனை