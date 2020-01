கனடாவில் தமிழக மாணவி மீது தாக்குதல்: பெற்றோருக்கு உடனே விசா வழங்க வெளியுறவுத்துறை மந்திரி உத்தரவு

புதுடெல்லி,

தமிழகத்தை சேர்ந்த ராச்சல் ஆல்பெர்ட் (வயது 23 ) என்ற கல்லூரி மாணவி கனடாவில் உள்ள யார்க் பல்கலைகழகத்தில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு பயின்று வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த புதன்கிழமை இரவு டொரொண்டோ பகுதியில் உள்ள யார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் அருகாமையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த ராச்சல் ஆல்பெர்ட்டை மர்ம நபர் வழி மறித்திருக்கிறார். அத்துடன் தனது கையில் இருந்த கத்தியால் மாணவியின் கழுத்துப் பகுதியில் குத்தியுள்ளார். இதில் படுகாயமடைந்த மாணவி அங்கிருந்து தப்பித்து அருகாமையில் உள்ள மருத்துவ மையத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்.

உயிருக்குப் போராடிய நிலையில் வந்த மாணவிக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவ மையம் பின்னர் அவரை மேல் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. தற்போது அந்த மாணவி உயிருக்கு போராடிய நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக டொரொண்டோ போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் தாக்குதல் நடத்திய நபரின் அங்க அடையாளம், அணிந்திருந்த உடை மற்றும் அணிகலன்களை பகிர்ந்து, அவர் தொடர்பாக தகவலை தெரிவிக்கும்படி மக்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தை ரொனால்ட் என்ற நபர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு, தனது அன்பிற்குரிய ராச்சல் ஆல்பெர்ட்டுக்கு உதவி புரிய வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கருக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார். அத்துடன் ராச்சலின் குடும்பத்தினர் நீலகிரியில் உள்ள கூனூரில் வசிப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இதைக்கண்ட மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் பதிலளித்துள்ளார். அதில், இந்திய மாணவி ராச்சல் ஆல்பெர்ட், டொரொண்டோவில் தாக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பெற்றுவரும் செய்தியை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தேன். அவரது குடும்பத்தினருக்கு உடனே விசா கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். மாணவியின் குடும்பத்தினர் உடனே +91 9873983884 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

Deeply shocked to learn of the serious attack on Rachel Albert, an Indian student in Toronto, Canada. Am asking MEA officials to help with her family’s visa. Family members may immediately contact us on +91 9873983884. https://t.co/wPno3V5aTv