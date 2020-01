தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் முதியோர் இல்லத்தில் சங்கிலி கொண்டு கட்டி வைத்திருந்த 73 பேர் மீட்பு + "||" + Telangana: Police rescued 73 people after they were found locked in a room of an old age home

