மாநில செய்திகள்

சசிகலா விரைவில் சிறையிலிருந்து வர வேண்டும் என்பதே எனது பிரார்த்தனை - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + My prayer is that Sasikala should get out of prison soon RajenthraBhalaji

சசிகலா விரைவில் சிறையிலிருந்து வர வேண்டும் என்பதே எனது பிரார்த்தனை - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி