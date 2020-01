தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Kashmir Zone Police on Awantipora encounter In the exchange of fire two terrorists have been killed. Operation is in progress

