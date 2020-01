தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் குடியரசு தலைவர் தேசிய கொடி ஏற்றி முப்படை அணிவகுப்பினை ஏற்றார் + "||" + President hoisted the National Flag and accepted the Indian forces' parade

