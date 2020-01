தேசிய செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ்: தூதரகம் மூலம் இந்தியர்களின் நிலைமை கண்காணிப்பு - வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் + "||" + Wuhan coronavirus: Indian embassy in Beijing monitoring health of Indians, says S Jaishankar

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ்: தூதரகம் மூலம் இந்தியர்களின் நிலைமை கண்காணிப்பு - வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர்