தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் வரும் 2024-ம் ஆண்டிற்குள் ரெயில்வே துறை 100% மின்மயம் ஆக்கப்படும் ; மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல் + "||" + Union Railways Minister: By the year 2024, we expect the entire Indian railway to be run on 100% electricity

நாட்டில் வரும் 2024-ம் ஆண்டிற்குள் ரெயில்வே துறை 100% மின்மயம் ஆக்கப்படும் ; மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல்