சினிமா செய்திகள்

கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழா : கடல் கன்னி உடையில் கலக்கிய பிரியங்கா சோப்ரா + "||" + Priyanka Chopra stuns in backless gown for pre-Grammys, makes Kim Kardashian go 'wow'

கிராமி விருதுகள் வழங்கும் விழா : கடல் கன்னி உடையில் கலக்கிய பிரியங்கா சோப்ரா