மாநில செய்திகள்

சட்டவிரோத பேனர் வழக்கு ; அ.தி.மு.க., தி.மு.க. தவிர பிற கட்சிகள் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யாதது ஏன்? -சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Illegal banner case; Why are the parties other than ADMK, DMK not filing the affidavit? Madras HC

சட்டவிரோத பேனர் வழக்கு ; அ.தி.மு.க., தி.மு.க. தவிர பிற கட்சிகள் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யாதது ஏன்? -சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி