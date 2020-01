தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் + "||" + West Bengal Assembly passes resolution against Citizenshi pAmendment Act. The resolution was moved by the state government.

