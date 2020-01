தேசிய செய்திகள்

நிர்பயா வழக்கு; குற்றவாளிகளை தூக்கிலிடும் மாதிரி நடைமுறை திகார் சிறையில் நிறைவேறியது + "||" + 2012 Delhi gang rape case: Dummy execution of the convicts was successfully performed

நிர்பயா வழக்கு; குற்றவாளிகளை தூக்கிலிடும் மாதிரி நடைமுறை திகார் சிறையில் நிறைவேறியது