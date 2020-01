தேசிய செய்திகள்

‘தேச துரோகிகளை சுட்டுத்தள்ள வேண்டும்’ - மத்திய மந்திரியின் சர்ச்சை கோஷம் + "||" + The traitors must be shot - The Union Minister's controversial slogan

‘தேச துரோகிகளை சுட்டுத்தள்ள வேண்டும்’ - மத்திய மந்திரியின் சர்ச்சை கோஷம்