மாநில செய்திகள்

டெண்டர் விவகாரத்தில் ஒத்துழைக்க மறுத்ததற்காக அரசு செயலாளர் இடமாற்றம் ; ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + The transfer of the Secretary of State is for denying to cooperate with the tender matter; Stalin's indictment

டெண்டர் விவகாரத்தில் ஒத்துழைக்க மறுத்ததற்காக அரசு செயலாளர் இடமாற்றம் ; ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு