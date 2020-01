தேசிய செய்திகள்

கொரானா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தலாய் லாமா கூறிய அறிவுரை! + "||" + Dalai Lama asks devotees to chant mantra to contain spread of coronavirus

கொரானா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தலாய் லாமா கூறிய அறிவுரை!