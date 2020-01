மாநில செய்திகள்

வீடியோ பதிவில் முறைகேடு செய்ய முடியாது; உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் + "||" + There is no abuse in the video record; Election Commission's description of local elections

வீடியோ பதிவில் முறைகேடு செய்ய முடியாது; உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்