தேசிய செய்திகள்

காந்தியின் 73-வது நினைவுதினம் அனுசரிப்பு : ஜனாதிபதி - பிரதமர் மரியாதை + "||" + Delhi: President Ram Nath Kovind pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat on his death anniversary.

காந்தியின் 73-வது நினைவுதினம் அனுசரிப்பு : ஜனாதிபதி - பிரதமர் மரியாதை