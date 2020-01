தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவிற்கும் வந்தது கொடிய கொரோனா வைரஸ் ; கேரள மாணவர் பாதிப்பு உறுதியானது + "||" + First case of coronavirus in India, student from Wuhan, China under observation in Kerala

இந்தியாவிற்கும் வந்தது கொடிய கொரோனா வைரஸ் ; கேரள மாணவர் பாதிப்பு உறுதியானது