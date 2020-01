தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் : பயணிகளை முழு பரிசோதனை செய்ய மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துதுறை அமைச்சகம் உத்தரவு + "||" + Ministry of Shipping: The Ministry is on high alert amid the CoronavirusOutbreak

