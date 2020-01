தேசிய செய்திகள்

அடுத்த நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 6 -6.5 சதவீதமாக உயரும் -பொருளாதார ஆய்வறிக்கை + "||" + Economic Survey says GDP growth to rebound at 6-6.5% in next fiscal

அடுத்த நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 6 -6.5 சதவீதமாக உயரும் -பொருளாதார ஆய்வறிக்கை