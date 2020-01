தேசிய செய்திகள்

இந்தியர்களை மீட்பதற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்த சீன அரசிற்கு நன்றி - இந்திய வெளியுறவுத்துறை + "||" + EAM Called Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi today to thank him for the cooperation

இந்தியர்களை மீட்பதற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்த சீன அரசிற்கு நன்றி - இந்திய வெளியுறவுத்துறை