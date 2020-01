தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம்: கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி கே.கே.சைலஜா பேட்டி + "||" + Kerala Health Minister K.K Shylaja The condition of the coronavirus patient is improving

