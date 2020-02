தேசிய செய்திகள்

2 ஆண்டுகளில் ஜி.எஸ்.டி.வரிசெலுத்துவோர் எண்ணிக்கை 16 லட்சம் உயர்ந்துள்ளது - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + FM Nirmala Sitharaman: I pay homage to visionary leader Late Arun Jaitley, the chief architect of Goods and Services Tax

2 ஆண்டுகளில் ஜி.எஸ்.டி.வரிசெலுத்துவோர் எண்ணிக்கை 16 லட்சம் உயர்ந்துள்ளது - நிர்மலா சீதாராமன்