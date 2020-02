தேசிய செய்திகள்

மாவட்ட மருத்துவமனை அளவில் மருத்துவ கல்லூரிகள் விரிவுபடுத்தப்படும்-நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + At the district hospital level Medical colleges will be expanded Nirmala Sitharaman

மாவட்ட மருத்துவமனை அளவில் மருத்துவ கல்லூரிகள் விரிவுபடுத்தப்படும்-நிர்மலா சீதாராமன்