தேசிய செய்திகள்

விண்ணப்பங்களை இனி நிரப்ப தேவையில்லை ஆதார் எண் அடிப்படையில் பான் கார்டு- நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + No longer need to fill out applications Pan card based on Aadhaar number Nirmala Sitharaman

விண்ணப்பங்களை இனி நிரப்ப தேவையில்லை ஆதார் எண் அடிப்படையில் பான் கார்டு- நிர்மலா சீதாராமன்