தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ்: சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்களை பரப்பிய 3 பேர் கைது - கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + Kerala Health Minister KK Shylaja: The cyber cell arrested three people for spreading misinformation on social media about CoronaVirus

கொரோனா வைரஸ்: சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்களை பரப்பிய 3 பேர் கைது - கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி