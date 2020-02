தேசிய செய்திகள்

ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய சக்தி வாக்கு, புல்லட் அல்ல - யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Narela, Delhi, earlier today The biggest power of democracy is ballot, not bullet

ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய சக்தி வாக்கு, புல்லட் அல்ல - யோகி ஆதித்யநாத்