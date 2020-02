மாநில செய்திகள்

“படிக்காதவர்களைகூட, டீக்கடையில் படிக்க வைத்த வரலாறு தினத்தந்திக்கு உண்டு” அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் புகழாரம் + "||" + Tea shop has a history read in the daily thanthi

