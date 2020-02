தேசிய செய்திகள்

நான் இருக்கும்வரை மின்சாரம் உள்ளிட்ட வசதிகள் இலவசம் என பா.ஜ.க.வினரிடம் கூறுங்கள்; கெஜ்ரிவால் பிரசாரம் + "||" + Delhi Elections; Tell to BJP travel in buses will be free: Kejriwal

நான் இருக்கும்வரை மின்சாரம் உள்ளிட்ட வசதிகள் இலவசம் என பா.ஜ.க.வினரிடம் கூறுங்கள்; கெஜ்ரிவால் பிரசாரம்