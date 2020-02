மாநில செய்திகள்

சீனாவை அச்சுறுத்தும் கொரோனா வைரசால் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை: பீதி அடைய வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு வேண்டுகோள் + "||" + No one in Tamil Nadu is affected by coronavirus

