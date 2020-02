மாநில செய்திகள்

திமுக தேர்தல் பணிக்குழு செயலாளராக இருந்த டி.எம்.செல்வகணபதிக்கு பதில் வீரபாண்டி ராஜா + "||" + DMK election as Secretary of the Task Force Veerabandi is the raja in response to TM Selvakavanapathy

திமுக தேர்தல் பணிக்குழு செயலாளராக இருந்த டி.எம்.செல்வகணபதிக்கு பதில் வீரபாண்டி ராஜா