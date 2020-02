மாநில செய்திகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களின் அரசு வேலை பறிக்கப்படும்; அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Government will take away the work of Tnpsc abusers; Minister Jayakumar

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களின் அரசு வேலை பறிக்கப்படும்; அமைச்சர் ஜெயக்குமார்