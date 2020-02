உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ; சீனாவில் பலி எண்ணிக்கை 425 ஆக உயர்வு + "||" + China virus death toll rises to 425 with 64 new fatalities, according to the government: AFP news agency #Coronavirus

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ; சீனாவில் பலி எண்ணிக்கை 425 ஆக உயர்வு