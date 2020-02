மாநில செய்திகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு முறைகேடு விசாரணையில் திடீர் திருப்பம்...விடைத்தாள் நிறம் மாறியது கண்டுபிடிப்பு + "||" + Sudden turn of inquiry into TNPSC scam ... The invention of changing the color of the answer sheet

டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு முறைகேடு விசாரணையில் திடீர் திருப்பம்...விடைத்தாள் நிறம் மாறியது கண்டுபிடிப்பு