தேசிய செய்திகள்

தேசிய அளவில் குடிமக்கள் பதிவேட்டைத் தயாரிக்கும் திட்டம் தற்போது இல்லை - மத்திய அரசு உறுதி + "||" + In written reply to Lok Sabha, minister says no decision on National Register of Citizens

தேசிய அளவில் குடிமக்கள் பதிவேட்டைத் தயாரிக்கும் திட்டம் தற்போது இல்லை - மத்திய அரசு உறுதி