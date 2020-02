தேசிய செய்திகள்

டெல்லி சட்டசபை தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது ஆம் ஆத்மி + "||" + Delhi Deputy CM Manish Sisodia on release of AAP manifesto: If a sanitation worker dies during duty then his/her family will be given a financial assistance of Rs 1 crore

