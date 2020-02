உலக செய்திகள்

டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: இரண்டு பெண்கள் பலி + "||" + Two women dead, 2 year-old injured in shooting at Texas A&M University-Commerce residence hall

டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: இரண்டு பெண்கள் பலி