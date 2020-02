தேசிய செய்திகள்

மே 1-ந் தேதி முதல் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்க மராட்டிய அரசு முடிவு + "||" + In Maharashtra Ban on plastics used once from May 1

