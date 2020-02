மாநில செய்திகள்

5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வுக்காக மாணவா்களிடம் வசூல் செய்த தொகை திரும்பி அளிக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Amounts charged to students for class 5 and 8 public works Will be returned Minister Sengottaiyan

5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வுக்காக மாணவா்களிடம் வசூல் செய்த தொகை திரும்பி அளிக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்